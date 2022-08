Fernando Ortiz: 'Es el América que recibí, el que queremos ver'

América consiguió ante Querétaro su quinta victoria consecutiva en el Apertura 2022 y pelea por los primeros lugares de la clasificación, con 19 puntos, cerca de los punteros Monterrey y Toluca.

Fernando Ortiz destacó el juego colectivo y también habló sobre la actuación de Emilio Lara, quien marcó el gol del triunfo.

"Es el equipo que recibí, el que queremos ver, el que intento que siempre tenga la guía de juego", mencionó en conferencia de prensa.

"Me pone feliz. Está capacitado para cumplir su función. No me gusta hablar en lo individual, siempre en lo grupal porque somos un equipo. Es un chico preparado, capacitado y con una personalidad diferente”, agregó.

El técnico argentino no dio detalles sobre la lesión que sufrió el canterano azulcrema: "Vamos a ver cómo evoluciona”, añadió.

Fernando Ortiz quiere regalarles alegrías a los aficionados del América, aunque no siempre podrán ganar por amplia diferencia, como lo hicieron ante Pumas y Cruz Azul.

“Trabajo. Hemos demostrado en el campo de juego que queremos llevar al club a donde se merece", explicó.

Ningún jugador tiene la titularidad asegurada: "Todos saben que deben de ganarse el puesto. Acá no es por el nombre. Lo entienden perfecto. Al que le toque estar dentro del campo, lo tiene que hacer de la mejor manera", apuntó.

"En este club siempre hay exigencia. Yo creo que, mientras podamos conseguir la victoria, con eso podemos tener la tranquilidad de hacer las cosas bien. Los resultados son consecuencia del trabajo diario", finalizó.

