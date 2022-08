Álvaro Fidalgo: 'América, un club grande que te hace crecer; lo odias o lo amas'

Característica de equipo grande. Luego de convertirse en uno de los 'verdugos' en la histórica goleada del América al Cruz Azul, Álvaro Fidalgo compartió su postura sobre cómo se viven las exigencias en el Nido.

En entrevista con La Liga de España, el azulcrema reconoció el peso que tienen las Águilas, un equipo que puedes 'amar u odiar', pero que hace crecer a los jugadores.

"Desde el principio sabía a dónde venía. Cuando vienes a un club tan grande, con tanta presión, con tanta exigencia, en el que solo vale ganar y el día que no ganas, sientes esa presión y esa exigencia, al final tienes que saber muy bien dónde estás.

"Al América lo odias o lo amas; al final como jugador es lo mismo: muchos aficionados te aman y otros no les gustas y tienes que crecer con eso, con las críticas y todo. Ya me encuentro muy cómodo con eso, me hizo crecer mucho", explicó el azulcrema.

