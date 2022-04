Fernando Ortiz: 'Mi sueño es estar dirigiendo al mejor equipo de México, el América'

El gran momento que está atravesando Fernando Ortiz como técnico interino del América ha dejado satisfecho a la directiva del club, motivo por el cual, el presidente, Santiago Baños analiza que el ‘Tano’ pueda continuar como entrenador para la siguiente campaña; sin embargo, el argentino aseguró tener los pies en la tierra y aunque admitió que le agrada esto, prefiere no hacerse ilusiones por el momento.

“Escuché las palabras del presidente, y no tengo otra palabra más que de agradecimiento, pero soy realista y consciente de mi presente, no me puedo visualizar más adelante, porque realmente no lo sé, quiero vivir el presente, ganamos un partido importante en casa, estamos en una situación diferente a la que estábamos cuando arrancamos. El lunes volvemos a entrenar para sacar otro partido adelante, y así vamos a ir sucesivamente, no me permito pensar más allá de cada partido porque me estaría engañando a mí mismo”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

El 'Tano' reconoció que el hecho de estar cubriendo el interinato en el banquillo azulcrema es un logró grande para su joven carrera como entrenador, por lo que los rumores que apuntan a que pueda quedarse de manera definitiva con dicho puesto no le quitan el sueño que está viendo.

“Mi sueño es estar sentado acá hablando con ustedes (la prensa) y dirigiendo al mejor equipo de México, eso ya es importante para mi carrera como técnico, pero no me permito porque sé porque estoy acá. El día de mañana si llegara a suceder sería algo ya concreto y ahí sí podría firmar, pero en este momento no me quita el sueño de ir a entrenar, ese es mi sueño y lo disfruto a diario”, apuntó.

Anoche, las Águilas volaron alto y de manera contundente derrotaron a Bravos de Juárez, pese a esto, el estratega argentino reconoció que su equipo aún tiene varios aspectos que pulir para evitar llevarse sorpresas en los partidos.

“Siempre hay sensaciones por las cual un entrenador quiere seguir corrigiendo durante la semana, en que no vuelvan a suceder y seguir concretando y reafirmar lo que vienen haciendo, si bien se ha logrado una victoria importante, yo en mi cabeza tengo dos jugadas específicas del rival que no pudieron concretar, pero esos pequeños detalles por los que el partido pudo haber cambiado, hay que corregirlos obviamente”, finalizó.3

