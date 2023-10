¡Grandeza! América brilla en todas sus categorías en el Apertura 2023

Las Águilas dominan el futbol mexicano. No importa si hablamos de la Liga MX o de la Liga MX Femenil, en ambas categorías el América se encuentra en lo más alto de la clasificación y de las ofensivas de este Apertura 2023.

Los dirigidos por André Jardine han brillado durante este campeonato al obtener 30 puntos que son producto de nueve victorias tres empates y una derrota. Esta cifra los mantiene en lo más alto de la clasificación con cinco puntos de ventaja del segundo lugar que es Tigres.

Pero los azulcremas no solamente vuelan por lo alto en la clasificación general, también lo hacen en la tabla de goleo con 30 anotaciones. En este apartado, Diego Valdés y Julián Quiñones han tomado el timón goleador al ser los mejores artilleros del equipo en esta Apertura 2023 con seis tantos cada uno.

Mientras que con la rama femenil, también se encuentran en lo más alto con 42 puntos después de 16 jornadas disputadas. Esto ha sido resultado de 14 triunfos y dos derrotas, las cuales han sido repartidas de igual forma tanto de locales como de visitantes.

Gran parte de que el conjunto de Coapa Femenil tenga esta cantidad de puntos se debe a la ofensiva que han estado generando a lo largo de este torneo. Eso se ve reflejado al ser el equipo que más anotaciones lleva con 64, teniendo a Kiana Palacios como su máxima referente en este apartado con 11 tantos, seguida de Andrea Pereira y Katty Martínez con 10 cada una.

Con las categorías inferiores no pasa la misma situación pero los equipos sí se encuentran peleando en lo más alto de la clasificación. En el caso de la varonil se encuentra la sub 14 en el segundo lugar con 26 puntos, la sub 16 son segundas con 22 unidades, la sub 18 en tercero con 31 puntos y la sub 23 es la única excepción al ser septima con 10 puntos, mientras que en el caso de las básicas de la femenil, la sub 19 es segunda con 31 puntos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TIGRES ENCABEZA EL 11 IDEAL DE LA JORNADA 13 DEL APERTURA 2023