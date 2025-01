Henry Martín confirma permanencia de Richard Sánchez en América

América está de festejo con la afición azulcrema por la conquista del Tricampeonato de la Liga MX, durante los festejos han lanzado una pista sobre el futuro de Richard Sánchez.

Y es que, en un live de Henry Martín anunció la permanencia del centrocampista paraguayo: “No se va, no se va, Richard no se va, no se va, Richard no se va”.

En el video se aprecia al delantero de las Águilas del América coreando el “no se va, Richard no se va” junto al propio sudamericano y Alex Zendejas.

Todo esto en medio de los rumores que ponían al paraguayo fuera de Coapa incluso siendo sondeado por un equipo sudamericano que al parecer no prosperó.

Mientras tanto el evento azulcrema se realiza en el Coloso de Santa Úrsula, con una caravana de aficionados que inició desde Circuito Estadio Azteca y llegó a la puerta 8 del recinto.

En dicho evento contó con la presencia de la Banda MS para amenizar los festejos, donde también se le dio un espacio a las exfiguras del equipo y también al equipo inclusivo.

