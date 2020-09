Henry Martín: 'Es un orgullo llegar a cifras de Raúl Jiménez y Zamorano en América'

Henry Martín está comenzando a escribir su nombre con letras de oro en la historia del América, su anotación ante el Puebla le valió alcanzar los números de dos grandes delanteros que alguna vez militaron con el conjunto Azulcrema, Raúl Jiménez e Ivan Zamorano, a los cuales igualó con 38 goles.

El yucateco se pronunció al respecto y no ocultó su emoción por haber emulado dicha marca y señaló que, esto lo llena de mucho orgullo, pues es algo por lo que ha trabajado y dejó en claro que, buscará incrementar su cuota goleadora para romper nuevos récords con los de Coapa.

“Es un orgullo para mi, haber alcanzado estos números (cantidad de goles de Raúl Jiménez e Iván Zamorano) es algo que me he esforzado muchísimo, que he trabajado, que me dedico al 100 por ciento a mi trabajo y profesión que es lo que más amo ser y le dedico muchas horas del día para ser siempre el mejor, para lograr estas anotaciones, estos objetivos que tengo trazados y que esto no quede aquí, que vamos por mucho más.

"Quiero buscar ir más arriba, buscar más goles, buscar nuevas cifras nuevos récords y que es un orgullo para el que esté llegando a esos números de Raúl (Jiménez) que es un ídolo del América, que es un ídolo para todo México y por supuesto también del Bambam que es también un crack y un ídolo en esta institución”, declaró el delantero para las redes sociales del club.

Henry Martín vive su mejor momento como americanista desde su llegada en el 2018, ya que originalmente, llegó como una opción más de recambio, pero debido a las circunstancias del equipo, que se ha visto mermado por las múltiples lesiones y que el jugador ha sabido responder con goles, se ha hecho de un lugar en el once titular de Miguel Herrera, donde se ha complementado a la perfección con el uruguayo Federico Viñas, formando una dupla al ataque que promete mucho.

