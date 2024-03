Henry Martín revela porqué no se fue a Europa: 'Empecé tarde en el futbol'

La Selección Mexicana se prepara para el juego en contra de Panamá por el pase a la Final de la Concacaf Nations League. Con el partido en puerta, la duda entre quien será el delantero titular del Tricolor, Henry Martín o Santiago Giménez, comienza a crecer.

Muchos consideran que el delantero del Feyenoord debería tener el puesto en el once inicial al jugar en Europa, sin embargo, Henry aseguró que, la decisión no viene por donde juega cada uno, sino por quien venga en mejor nivel.

En entrevista con David Faitelson en el nuevo programa de TUDN, Faitelson sin Censura, el delantero y capitán del América, no sólo habló sobre la titularidad en la Selección, sino que también del porqué nunca logró llegar al futbol europeo.

“En mi caso empecé tarde en el futbol. Ahora empiezan a jugar en primera división a los 18, 19 años, yo empecé casi hasta los 22, ya empiezas un poco tarde. En lo que me adaptaba, también no tuve tanta constancia, no sólo porque no me ponían, sino que yo tampoco rendía. Eso creo que te frena y cuando ya llegas a esa constancia ya estás grande y no eres atractivo para el futbol europeo”, reveló el delantero.

A pesar de no haber logrado llegar al futbol del viejo continente, el seleccionado nacional, confía en que su nivel en la cancha puede ser más que suficiente para poder disputar partidos con el tricolor.

“No te da el estar en Europa, si juegas o no juegas. Si juegas y estás en un gran momento, claro que tienes que estar en selección, pero si estás en Europa, pero no estas en buen momento o no estás jugando, el que juega en México, está haciendo lo suyo”, expresó Martín.

