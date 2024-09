Henry Martín tras la derrota frente a Cruz Azul: "No podemos llamarlo crisis"

Este sábado, las Águilas del América cayeron goleadas ante Cruz Azul en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, alargando la racha del equipo dirigido por André Jardine a tres partidos sin poder ganar entre Liga MX y Leagues Cup.

Después de la derrota azulcrema, Henry Martín, delantero del cuadro de Coapa, aseguró que en el seno americanista no consideran que estén en crisis, aunque sí comentó que ellos saben que pueden y deben dar más por la institución a la que representan.

"No creo que sea una crisis, son tres partidos que perdemos, no podemos llamarlos crisis, por ser América lo llaman así, pero no, nosotros obviamente tenemos que dar más, los resultados no nos están acompañando, hoy tuvimos 30 minutos muy buenos, nos cae un gol y el equipo se desmorona, tenemos que aprender de eso, hacer las cosas mejor y tratar de alargar ese tiempo bueno, como hemos hecho anteriormente", comentó el atacante azulcrema.

'Duele perder así'

Asimismo, Henry Martín aseguró que perder un clásico de la manera en la que cayeron si duele, además de comentar que el equipo no se puede dejar caer.

"Un resultado así duele más, en un clásico peor, no nos podemos dejar caer, el camino es largo, quedan muchos partidos por delante, esto no nos define, esto no habla de lo que somos dentro de la cancha, sabemos que tenemos que estar en la liguilla", finalizó el yucateco.

Después del parón por la Fecha FIFA, las Águilas del América jugarán frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clásico de Clásicos.

