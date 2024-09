Javairõ Dilrosun renunciará a Países Bajos para jugar con Surinam, según DT Stanley Menzo

Representará a Surinam. A pesar de ya haber vestido la playera de Países Bajos, Javairo Dilrosun apunta a jugar con la selección del continente americano, o al menos así lo dejó entrever el entrenador del equipo Stanley Menzo.

El seleccionador había previamente revelado que estaba trabajando para poder tener a Dilrosun, así como a Danilho Doekhi en su equipo, sin embargo, ambos futbolistas estaban interesados en seguir representando a Países Bajos. Menzo posteriormente dio marcha atrás y confirmó que ambos han optado por jugar con Surinam.

"Me gustaría hacer una corrección a lo que dije esta mañana en Good Morning Eredivisie. Debido a un momento de negligencia, indiqué que estamos trabajando con Javairõ Dilrosun y Danilho Doekhi y que todavía esperan tener una oportunidad con la selección holandesa. Esto no está bien y me siento responsable de corregirlo. Lo que debería haber dicho es que Javairõ Dilrosun y Danilho Doekhi ya decidieron jugar para Surinam.

“Esta no fue una elección fácil para ellos, y eso demuestra cuán fuerte es su vínculo. Con Surinam, por el momento sólo estamos esperando el acuerdo formal de la FIFA, pero su compromiso es seguro”, reveló el estratega.

Cabe destacar que, el futbolista de América ha trabajado toda su carrera con Países Bajos. El jugador ofensivo ha disputado partidos con las categorías inferiores, desde Sub 15, hasta sub 21. Además, en el 2018 tuvo 21 minutos de actividad con el primer equipo en Nations League.

Ahora tras tres años sin formar parte de las convocatorias de Países Bajos, el futbolista busca poder jugar con la Surinam, que forma parte de las competiciones de Concacaf, gracias a su ascendencia.

