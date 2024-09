Jorge Campos revela por qué nunca jugó con América: 'No tenían mucho dinero'

Jorge Campos, exportero de los Pumas y la Selección Mexicana, reveló una anécdota relacionada con su padre y el América. Durante una conversación con David Faitelson en TUDN, Campos le lanzó un mensaje a Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas, mencionando la preferencia futbolística de su padre.

"Emilio, lo único es que mi papá le iba al América, no sabía mucho de futbol, mi papá allá arriba siempre le fue al América", señaló Campos.

Jorge Campos, analista en TV Azteca, también abordó el tema de su posible transferencia al América y explicó por qué nunca llegó a jugar para las Águilas. Aunque confirmó que hubo una oferta en su momento, mencionó que la situación económica del club influyó en la decisión.

"Sí (tuve una oferta para jugar en el América), pero en ese tiempo no tenían mucho dinero", comentó Campos, entre risas. Además, agregó que su padre lo aconsejó al respecto: "Mi papá me decía, 'no vayas a irte al América' y luego '¿no te lo han ofrecido?'".

