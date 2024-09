Ángel Camacho sobre su participación en París 2024: 'Todavía no lo asimilo'

Ángel Camacho, el joven nadador paralímpico de 19 años que brilló en París 2024, fue recibido como un héroe en su llegada a México luego de obtener tres medallas. Camacho se adjudicó la plata en los 50 metros estilo dorso S4, así como dos medallas de bronce en los 100 metros libres S4 y en los 150 metros combinado SM4.

Con una gran sonrisa, Ángel expresó su felicidad de regresar a su país con estos logros: “Contento de poder ya estar aquí con la gente mexicana y de poderles traer estas medallas a este pueblo tan bonito”, comentó emocionado.

El joven atleta aún no termina de asimilar su hazaña, asegurando que ganar tres medallas en una misma justa a tan corta edad, es algo que aún lo sorprende: "Sinceramente no, tres medallas a mis 19 años es algo que todavía no lo asimilo, todavía estoy como de: wow, tres medallas a esta edad, y finalmente son tres medallas que gané con mucho cariño, con mucho amor para toda esta gente mexicana que se lo merece".

El Guanajuatense, quien luego de brillar recordó sus orígenes humildes posteando una foto de niño en un carrito de juguete, comentó lo que significan estos logros para él y su familia: "Fue una foto que en lo general a mí me trae muchos recuerdos porque yo vengo de una familia muy humilde. Siempre me ha dicho mi papá que nunca me crea más que los demás y menos por lograr lo que hago, entonces, el saber de dónde venimos es algo muy importante en esto del deporte."

Finalmente, Ángel expresó su gratitud por el cálido recibimiento de la gente, quien atendió el llamado que hizo en redes sociales: “Muy feliz y contento de que la gente se dio la oportunidad de venir y de recibirnos de la mejor manera, no solo a mí, sino a todos mis compañeros", finalizó.

