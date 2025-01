Leo Messi presente en Las Vegas para el partido amistoso ante América

Lionel Messi y el Inter Miami han llegado a Las Vegas para enfrentarse a América en un partido amistoso programado para este sábado y decenas de aficionados se hicieron presentes para recibir al astro argentino en la Ciudad del Pecado.

Aunque el Inter Miami cuenta con otras figuras destacadas, como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, así como su su director técnico Javier Mascherano, fue Lionel Messi quien acaparó los reflectores. Messi, con una sonrisa y un saludo rápido, pasó entre la multitud sin detenerse, pero dejando huella en sus seguidores.

Se llevó los reflectores | AP

El Inter Miami, que se encuentra en plena preparación para una nueva temporada en la MLS, tiene programada una serie de partidos amistosos antes del inicio oficial. Además del enfrentamiento contra las Águilas del América, el equipo viajará a Perú para medirse contra Universitario la próxima semana. Posteriormente, continuará su gira con partidos ante Sporting en Panamá, Olimpia en Honduras y Orlando City en Estados Unidos.

Inicia su pretemporada | AP

Cabe destacar que, la participación de Messi en el partido todavía no está confirmada, pero se espera que el astro argentino vea un par de minutos este sábado, lo que significaría el séptimo encuentro ante un equipo mexicano en su carrera y segundo ante las Águilas.

Next stop: Las Vegas ✈️ The Americas Preseason Tour is officially in motion. pic.twitter.com/94gyt9xiRk

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 17, 2025