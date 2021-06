Madrigal sobre su llegada al América: 'Son oportunidades que ningún futbolista debe dejar ir'

Fernando Madrigal, nuevo refuerzo del América, reveló el orgullo que siente al formar parte de las Águilas y narró cómo fue su llegada al club, misma que se dio por petición del técnico Santiago Solari, a quien le llenó el ojo en el duelo que sostuvieron Águilas y Gallos en la Jornada 6 del Guard1anes 2021.

"Son oportunidades que ningún futbolista deberíamos dejar ir, jugar en el más grande de México, soy afortunado, pero con un reto muy grande y una responsabilidad muy grande”.

“Yo salgo de entrenar y tenía una llamada perdida de mi representante, le regreso la llamada y me dice: 'te quiere el América, te quiere Santiago Solari, le gustó cómo jugaste contra ellos, te ha estado siguiendo y te quiere llevar'”, comentó en entrevista para W Deportes.

Madrigal, señaló que hasta ahora no ha tenido contacto con el estratega de las Águilas; sin embargo, aseguró que el lunes cuando reporten a los exámenes médicos se acercará a él para agradecerle que se haya fijado en él.

“No he tenido todavía la oportunidad (de platicar con Solari) seguramente ya el lunes vamos a platicar un poco, yo me le voy a acercar obviamente para agradecerle porque él es el que me busca, desde que estoy en gallos le gustaba como jugaba. Que Santiago Solari te busqué es un sueño y es un reto todavía más grande”, mencionó.

Si hace un año me hubiera dicho te va a querer el América y de entrenador va a estar Santiago Solari y te va a querer Santiago Solari yo nunca lo hubiera creído, obviamente uno trabaja para eso y uno trabaja para lo más grande y cuando me marcó fue un sueño”, agregó.

CONSCIENTE DE LA DIFICULTAD

Fernando Madrigal, se dijo consciente de que la competencia en el mediocampo del América va a ser muy reñida, algo que considera le ayudará a subir su nivel.

“La media cancha del América está muy disputada. Pedro (Aquino) seleccionado, Richard (Sánchez) seleccionado, Fidalgo seguramente pronto, Santi (Naveda) en la sub, pero es seleccionado, entonces la competencia va a estar muy buena y eso va a hacer que en lo personal suba mucho de nivel porque vamos a tener que trabajar al máximo y el que esté mejor seguramente va a jugar”, declaró para WDeportes.

