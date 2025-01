Malagón no se preocupa por Sergio Ramos ni James Rodríguez: "América quiere comerse el mundo"

La llegada de futbolistas como James Rodríguez y Sergio Ramos, cuyo fichaje con Rayados de Monterrey es inminente, reflejan el crecimiento que ha tenido la Liga MX. Al menos así lo consideró Luis Ángel Malagón en entrevista con TUDN.

El arquero de América consideró que la Primera División de México está en su apogeo de calidad gracias a la llegada de figuras internacionales como el colombiano y próximamente el español. "Hoy veo a la liga mejor que nunca".

Ramos se perfila para ser otro de los bombazos de la Liga MX | IMAGO 7

"Estaba leyendo que Ramos viene para acá y que chingón, o sea, hoy ves a James, Oliver Torres, Sergio Canales, Héctor Herrera y Andrés Guardado”, y añadió que más que presionar, eso motiva a un equipo como las Águilas, tricampeonas de Liga MX.

"Eso está chido porque el mismo nivel hace que te pongas las pilas y no te relajes. Eso a nosotros nos motiva el decir 'tenemos que seguir chambeando, ya logramos algo y no podemos bajar de ahí', porque entre más ganas, la vara más alta queda y no te puedes relajar porque siempre habrá alguien más vivo, así es el futbol”, añadió Malagón.

Malagón destacó la importancia de llegada de figuras como James | IMAGO 7

De igual forma, respecto a su triple corona, aseguró que los dirigidos por André Jardine no están conformes y quieren cosechar muchos más campeonatos. "Este América tiene mucha hambre, deseo, mucho respeto y humildad, y tiene unas ganas de comerse al mundo".

"Hoy me siento bendecido en estar en este equipo porque todos jalamos parejo y tenemos muchas ganas de seguir ganando títulos”, finalizó el guardameta azulcrema.

Malagón quiere seguir triunfando con América | IMAGO 7