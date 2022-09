Memo Ochoa sobre su futuro: 'Europa no está descartado'

Guillermo Ochoa tiene como prioridad seguir defendiendo los colores del América; sin embargo, aunque el veterano termina contrato con las Águilas, el portero aún no le cierra las puertas volver a jugar en el viejo continente.

"Mi contrato termina en diciembre, si conviene a ambas partes por supuesto que a mi me gustaría continuar muchos años en el club y de no ser así también tengo que explorar otro destino porque voy a seguir jugando por muchos años más", apuntó el guardameta azulcrema.

“Estamos hablando, no me veo en otro club en México que no sea América, se está platicando y esperamos llegar a un acuerdo que les beneficie a todas las partes”, agregó.

“No me veo jugando en otro equipo en México que no sea el América" Memo Ochoa habla de su futuro y menciona que hay otras opciones. "EUROPA NO ESTÁ DESCARTADO" @karlaramos91 pic.twitter.com/OD3i7pcoK7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 8, 2022

Por otra parte, el indiscutible portero de la Selección Mexicana ante el bien momento que atraviesa el América tiene como principal objetivo conseguir el campeonato de Liga y que la Qatar 2022 sea un Mundial diferente.

"El objetivo es el campeonato y vamos a luchar para que así sea y por su puesto el Mundial de Qatar que vamos a estar en una Copa del Mundo más para mi carrera que sea una copa diferente, que sea la mejor que me haya tocado vivir", indicó.

Finalmente, el arquero habló sobre la buena racha que atraviesa el conjunto de Coapa, luego de mantenerse en el primer lugar de la clasificación, quien está en disputa por el liderato con el Monterrey.

"Es parte de la credibilidad de jugadores y cuerpo técnico, esa fórmula es la clave para los resultados que hemos tenido. Los jugadores entienden que debemos de tener los pies en la tierra, que hay que trabajar y hay que sumar todos los días y que el entrenador va a tener un dolor de cabeza para poner un once y los que no juegan, suman y tienen esa sencillez para el bien del grupo, yo creo que es cuando se genera buenas dinámicas", concluyó.

