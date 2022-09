Memo Ochoa: Fue 'inmortalizado' en el Museo de Cera de la CDMX

El Museo de Cera de la Ciudad de México le rindió un homenaje al portero del América, Guillermo Ochoa quien ya forma parte de las más de 260 figuras de personajes famosos que alberga dicho recinto.

“Honestamente es raro verte aquí en el mano a mano. Impacta el poder ver tu figura de cera y el estar aquí representa muchos años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, decir que la trayectoria ha estado bien encaminada y que te abran las puertas es un mensaje lindo para la persona como reconocimiento y compartir con ustedes es algo especial. Elegí esta figura, porque es algo que queremos ver todos en el siguiente mundial”, declaró el arquero.

De este modo, el ídolo y referente del Club América será el segundo guardameta detrás de Oswaldo Sánchez que será parte de las 14 salas temáticas con las que cuenta el Museo de Cera, en las que el público puede interactuar y tomarse un sin fin de fotografías. El guardameta fue el encargado de seleccionar la propia posición de su figura, así como el uniforme con el que posó que fue el que utilizó en el Mundial de Rusia 2018.

“De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas”, agregó.

ÉPICO La figura de Guillermo Ochoa ya luce en el Museo de Cera de la CDMX. ¡MÁS QUE MERECIDO! @karlaramos91 / @nomas_edgar11 pic.twitter.com/6vWLNPD9xD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 8, 2022

El tiempo de realización de la figura de cera fue alrededor de seis meses, lo cual no fue nada sencillo para el canterano del América, pues primero se basó en fotos, quien se declaró emocionado luego de recibir su reconocimiento por parte de las Águilas por ser el portero con 122 porterías en cero.

