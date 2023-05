Miguel Herrera no descarta regresar al América: "Sin ninguna duda volvería"

Miguel Herrera no se olvida del América y no ocultó su deseo de volver algún día a dirigir al conjunto de Coapa si es que se da la oportunidad, pues dijo que es un equipo que lo marcó y lo hizo evolucionar como entrenador.

“Sin ninguna duda (volvería al América), creo que es un equipo que me marcó y que me ha dado la diferencia de ser el técnico que soy el día de hoy y sin ninguna duda, si hay alguna ocasión en que yo esté disponible y que ellos me busquen, sin ninguna duda estaría pensando en volver a dirigir a una institución que me ha dado muchas cosas y le agradezco muchísimo”, declaró Herrera en charla exclusiva con RÉCORD.

Si bien en estos momentos el Piojo tiene contrato vigente con Xolos de Tijuana y las Águilas están buscando a una 'bomba' mediática para la dirección técnica ante la salida del argentino Fernando 'Tano' Ortíz, Herrera sabe que a futuro su camino y el de América podría de nuevo coincidir.

“Si ellos buscan técnico y yo estoy disponible y se vuelven a compaginar nuestras trayectorias, tanto del Club América como la mía, pues sería extraordinario, pero hoy cada quien estamos pensando en lo que tenemos que hacer en este actual presente”, sentenció el timonel de 55 años.

