Miguel Layún aún no piensa en el retiro: 'Da miedo dejar el futbol'

Miguel Layún no tiene prisa en tomar decisiones respecto a su futuro, y aunque sabe que el retiro está cerca, prefiere no pensar en eso y disfrutar de su presente, incluso no descarta la posibilidad de dedicarse al Padel con su nueva franquicia.

"Cuando uno se precipita en decidir futuros puede perder el foco de lo que está haciendo. Hoy en día estoy viendo probablemente una de las últimas Liguillas que viva como jugador de futbol profesional. Quiero vivir cada día, disfrutar mi entrenamiento y cuando llegue el partido disfrutar el partido,y después veremos igual terminó siendo profesional en la Pro Padel League con el Cancún Waves", ironizó el jugador del América.

Asimismo, Layún se sinceró y admitió que tiene cierto temor por pensar en colgar los botines

“Hoy en día estoy viviendo probablemente la última, probablemente una de las últimas liguillas que viva como jugador de fútbol profesional. Quiero vivir cada dia. Espero poder lograr el objetivo personal y el objetivo grupal”, Miguel Layún sobre su futuro como futbolista y el… pic.twitter.com/vku2QWHgn1 — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 6, 2023

"Da miedo dejar el futbol, por ahí Zlatan (Ibrahomovic) en una ocasión fue muy sincero y dijo que le daba miedo pensar en que iba a hacer después del retiro", mencionó.

Con 15 años como profesional y toda su niñez practicando este deporte, Miguel hizo inacapie en la angustia que le genera el retiro.

"Por más que vayas preparando el camino, tú piensa que yo llevo jugando fútbol desde los tres años y haciéndolo de manera profesional desde los 15, llevo más de la mitad de mi vida dedicándola al futbol, claro que da pavor que va a haber afuera", finalizó.

