Ramón Juárez declara su fidelidad al América: “Nunca iría a las Chivas”

Ramón Juárez, defensa central de las Águilas del América, habló sobre el amor que tiene al club que lo vio nacer como futbolista profesional sin antes resaltar su negativa de llegar a las Chivas en algún momento.

“No (sobre ir a las Chivas). Como siempre dicen: ‘nunca digas nunca’, pero mi amor por el América es muy grande, la verdad”, sentenció en el podcast La Capitana.

Cabe mencionar, que fue el canterano mexicano en anotar el gol de la victoria de los azulcremas en el último duelo entre América-Chivas en la Fase Regular del Apertura 2024.

Juárez respondió sobre el momento que vivió al pensar que lo despedirían: “El único filtro que me atrevo a decir que la sufrí fue cuando llego a los 14”.

“Estoy seis meses ese torneo y hay como un viaje a Europa de esa categoría pero con refuerzos grandes por lo que se iba a recortar la lista”, relata.

“Entonces yo estaba super ilusionado pero cuando llega la lista me dejan fuera, no me toca ir y me puse triste. Yo dije, a lo mejor me recortan en este. Ahí sí fue cuando de verdad sentí capaz y me voy”, mencionó el canterano.

