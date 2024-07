Ramón Juárez ve al América levantando el Tricampeonato y haciendo época

En un periodo de gran éxito para el América, el defensa Ramón Juárez ha expresado su optimismo y determinación para alcanzar el Tricampeonato de la Liga MX. Tras conseguir el Bicampeonato y recientemente ganar la Supercopa MX contra Tigres, Juárez afirmó que el equipo busca continuar con su racha victoriosa y consolidarse como un equipo de época.

En una entrevista con TUDN, Juárez compartió su entusiasmo por los logros recientes del equipo y su visión para el futuro. "Yo creo que buscamos sí o sí el Tricampeonato", declaró el defensa. "Obviamente también nos quedó la espinita de ir al Mundial de Clubes, algo que tenemos pendiente con la afición y con nosotros mismos, pero creo que en nuestra mente está el Tricampeonato".

El joven defensa, quien ha sido parte integral del éxito del América, también reflexionó sobre lo que significa ser campeón con el club. "A veces me pasa que como que no lo asimilas, como que realmente veo hacia atrás y digo: ‘ya fui campeón con el Club América’. Es como muy indescriptible en ese momento que no lo puedes discernir el dos veces ser campeón con el club de mis amores. No me cae el veinte pero son cosas indescriptibles que me hacen muy feliz", recalcó.

Además de hablar sobre los éxitos recientes, Juárez subrayó la importancia de seguir acumulando títulos para que América sea recordado como un equipo de época. "Nos faltan más títulos, más cosas por conseguir para pasar a la historia como un equipo de época, pero creo que con el plantel que tenemos, con el cuerpo técnico que tenemos y sobre todo por el buen grupo que hay, es algo que no muy fácilmente se ve en el equipo más grande como lo es América", señaló.

Juárez también destacó la calidad de los jóvenes jugadores en México, afirmando que hay talento suficiente para exportar a ligas internacionales, lo cual augura un futuro prometedor tanto para el club como para el fútbol mexicano en general.

