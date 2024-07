¡Desobedeció al jefe! Azcárraga recuerda el día que el Piojo no le hizo caso

Emilio Azcárraga recordó el mensaje que le dio al Piojo Herrera y la encomienda que le pidió, aunque este le desobedeció.

El propietario de las Águilas del América habló de un tema especial con el Miguel Herrera cuando tuvo que fungir como ‘bombero’ en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Brasil 2014.

“Yo le dije en su momento, no te vayas a quedar en la Selección Mexicana en 2014, porque no vas acabar tu ciclo, y le dije regresate al América y me dijo claro si si, se quedó en la Selección y no terminó su ciclo”, comentó en entrevista con Caliente TV.

Azcárraga fue parte de una dinámica donde destacaba con una palabra a cada uno de los personajes que le pasaban en el programa.

Recuerda con mucho cariño al Piojo en una de las etapas más recordadas por el americanismo antes de llegar al Tri.

El Piojo Herrera terminaría por salir del Tri de una manera inusual, pero el ‘Presi’ ya se lo había anticipado y no quiso obedecerle.

