'Piojo' Herrera fue clave en el desarrollo de Layún: 'Me tocó trabajar mucho con él'

El Piojo fue clave en su desarrollo. Miguel Herrera fue uno de los entrenadores que más influyó en la carrera de Miguel Layún dirigiéndolo en Veracruz, América y Selección Nacional, inclusive, fue el ahora estratega de Xolos quien lo llevó por primera vez a un Mundial, y quien lo convirtió en lateral derecho, posición en la que se consolidó.

"Yo conocí a Layún cuando estaba muy joven como técnico en Veracruz, ahí lo conocí, era un volante por izquierda con mucha velocidad y buen manejo de la pierna derecha jugando por izquierda, iba en crecimiento, me tocó trabajar mucho con él en Veracruz para fortalecer su desarrollo y por supuesto su trabajo, entrega, tenacidad, determinación lo llevan a ser el primer mexicano en Italia", reveló en entrevista con RÉCORD.

"Lo empiezo a hacer carrilero en una línea de 5 con una ida y vuelta a velocidad, un tipo con buen sentido del orden y con una pierna derecha cortando hacia adentro para su disparo y nos empieza a dar resultados. Mi hija me dice que al final del torneo todo iba a ser culpa de Layún y del Piojo cuando ganáramos el torneo y así fue, Layún fue determinante en el título que conseguimos en 2013", añadió.

El entrenador recordó que cuando llegó a América en 2012, Layún era uno de los jugadores que no entraban en planes de la directiva, sin embargo, Herrera apostó por su continuidad y no se equivocó, ya que fue elemento clave en el título de 2013.

"Me toca llegar al América en donde todo mundo tenía que salir, estaban todos transferibles y por supuesto que no, yo dije que algunos eran importantes y me piden que Layún sea uno de los que salga y yo conocía perfectamente y dije que no yo lo necesito", apuntó.

"De repente cae en el América y viene un año donde en un torneo desafortunadamente tuvo muchos errores como todo futbolista y al torneo siguiente todos le echaban la culpa a Layún y la verdad es que ni siquiera tuvo participación en ese torneo", sentenció Miguel Herrera.

