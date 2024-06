'Piojo' Herrera levanta la mano para dirigir a Chivas: 'Estoy listo'

Miguel Herrera volvió a la polémica al dejarle la puerta abierta a Chivas para poder llegar al equipo rojiblanco en un hipotético caso.

“Con cualquiera de la Liga MX. Siempre lo he dicho, Chivas va a ser muy difícil, no porque yo no quiera, porque al final de cuentas es trabajo y uno tiene que trabajar en donde lo llamen, demostrar que se tiene capacidad. Creo que la estirpe que he establecido por lo que gané con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver o que la gente de Chivas reciba con tranquilidad que yo vaya a dirigirlos", comentó el 'Piojo' en entrevista con ESTO.

“Si en algún momento me llaman, yo siempre estaré listo para cualquier equipo. Es trabajo, siempre tendré la camiseta y en el corazón al Atlante, porque es el equipo al que le voy desde chavito, estaré muy agradecido con todos los equipos que me han dado trabajo y el que venga a buscarme, me entregaré al máximo. Yo siempre me pongo la camiseta del equipo al que dirijo y trato de ganar el partido que viene y contra quien sea”, añadió.

El 'Piojo' actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por Xolos y de momento está como analista en Fox Sports.

MIGUEL HERRERA ES UN HISTÓRICO DEL AMÉRICA

Miguel Herrera es el segundo entrenador con más juegos dirigidos en la historia de las Águilas, con 274 partidos en el banquillo del América. Herrera, conocido cariñosamente como "El Piojo", es una figura icónica en el mundo del futbol mexicano y logró conquistar dos títulos de Liga MX con las Águilas, además de una Copa MX y el Campeón de Campeones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONTENIDO DE CHIVAS TV ESTARÁ DISPONIBLE EN PRIME VIDEO DE AMAZON