Rodolfo Cota sobre su fichaje al América para el Apertura 2024: 'Sí me sorprendió'

Rodolfo Cota expresó su sorpresa ante su fichaje por el América en este mercado de tranferencias, mismo que signfició la primera llegada para las Águilas de cara al Apertura 2024.

"Sí, me sorprendió porque lo platicamos hace poco, que no estaba buscando como tal, la directiva del León es la que me estaba buscando un equipo. Regresé de vacaciones, un mes entrenando con León y no había nada y de repente me dicen está esta posibilidad de que puedas ir al América y me quedé así sorprendido", señaló Cota a TUDN.

El guardameta explicó que factores familiares, la exposición mediática y la falta de minutos en León fueron determinantes para aceptar este nuevo reto.

"La verdad se lo plantee a mi señora y vámonos, por la situación en la que estaba pasando en León, no estaba compitiendo, estaba fuera del León y que te lleguen con una oferta, que está esto simplemente cómo decir que no, más el ver también la ilusión que genera en mi familia, que me genera nuevamente el poder estar en un equipo que más allá de todo se fija en tu trabajo, se fija en ti, es de mucho valor."

Cota se prepara para debutar oficialmente con el América el este domingo en la Supercopa de la Liga MX ante Tigres, situación que podría significar su primer trofeo como azulcrema, tras la lesión de Luis Ángel Malagón, recordando que ya debutó en el amistoso ante FC Juárez apenas en su llegada.

