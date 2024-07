Rodrigo Aguirre recuerda cómo se dio su fichaje al América: 'Me temblaban las piernas'

Rodrigo Aguirre, nuevo delantero del América, compartió con su reacción al enterarse del interés del Bicampeón de la Liga MX por ficharlo para el Apertura 2024 y la Leagues Cup.

Según Aguirre, la noticia llegó inesperadamente durante la fiesta de graduación de su hijo, cuando el presidente de Rayados de Monterrey personalmente le comunicó el interés del América.

"Estaba en la fiesta de egresado de mi niño cuando recibí la noticia, me temblaban las piernas. Todo lo que hicimos, todo el esfuerzo y lo demás iba a ser premiado y nada, fue como una emoción muy grande", expresó Aguirre para TUDN.

El jugador destacó la diferencia de presión entre jugar en Monterrey y en América, a pesar de ambos ser equipos de gran jerarquía y presupuestos elevados en el futbol mexicano. Aguirre se entusiasmó al recordar las negociaciones, señalando que llegar al América después de un Bicampeonato es un motivo de orgullo y motivación personal.

"Como jugador de futbol apenas llegas a este país y sabes de la grandeza de este club y lo que eso lleva a ponerse esta camiseta y más que vengo después de un bicampeonato, eso es una parte linda y que me motiva.

"Digo: 'El Bicampeón me vino a buscar, por algo es'. Quizá no haya tenido mi mejor año futbolístico en Monterrey, tener esta oportunidad sin duda hizo subir mi confianza y obviamente prepararme para lo que es la presión de estar en este club".

Rodrigo Aguirre llegó al futbol mexicano en el Guard1anes 2021 como refuerzo del Necaxa, antes de ser transferido al Monterrey en el Apertura 2022. A pesar de no alcanzar el mismo nivel goleador que mostró con Necaxa, Aguirre considera su llegada al América como una oportunidad que buscó activamente.

"No sé si es una revancha, pero definitivamente es la oportunidad que he estado buscando. He tenido altibajos en mi carrera, pero siempre apunté a jugar en un club con estas exigencias: salir a ganar y pelear por campeonatos".

