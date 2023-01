Santiago Baños sobre el rechazo de Diego Lainez: ‘No le vamos a rogar’

No van a rogar. América contactó a Diego Lainez para que fuera su refuerzo ahora que se confirmó que no seguirá en Portugal, sin embargo, condicionó su regreso al Nido, pidiendo 2 millones de dólares al año, propuesta que rechazaron en Coapa.

"¿Rogarle a un jugador que sabe lo que significa estar en América, que fue su catapulta para tener una carrera como la que llevaba hasta que se fue a Europa? Creo que no va. Aquí el que quiera tiene las puertas abiertas. El que no quiera que busque lo que mejor le convenga y tan-tan, tan amigos como siempre", declaró Santiago Baños en el podcast La Sombra del Fut de Futbox

El presidente del conjunto azulcrema explicó que es mucho dinero lo que pidió el jugador, tomando en cuenta que en el último año tuvo muy poca actividad.

"Él nos mandó lo que quiere cobrar. No entra en nuestros parámetros. Sería el jugador mejor pagado. ¿Con qué cara vería a Sánchez, Fidalgo, Martín o Zendejas?, que todas semanas están al pie de cañón. No es un tema cuerdo. Es algo que él decidió, le dio prioridad al tema económico y no al deportivo. Gracias a lo que hizo en el América pudo irse a Europa", agregó.

Se fue al Real Betis en 2018, pero no tuvo la regularidad deseada. América lo buscó en el verano pasado, pero rechazó la oferta y se fue a préstamo al Sporting Braga, en donde tampoco pudo mostrarse, por lo que quedó fuera del Mundial de Qatar 2022.

Otro detalle que trabó las negociaciones es que Pitz Group también representa a Alejandro Zendejas. El agente no quiso que uno de sus clientes se quedara sin actividad, ya que juegan en la misma posición.

"Si encuentran a otro equipo que acepte lo que están pidiendo, prefieren tomar esa oferta. No ponen a pelear deportiva y sanamente a dos jugadores con mucho talento. Es una lástima porque este equipo puede catapultarlos", finalizó.

RÉCORD pudo saber que Diego Lainez fue ofrecido a Tigres. Los directivos de la UANL aceptaron las condiciones, así que entre hoy y mañana se sentarán a negociar con el representante Alex López.

