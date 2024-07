Selección de Brasil sí tiene en el radar a André Jardine para que sea su entrenador

El pasado fin de semana, cuando América cayó 2-1 en su visita a San Luis, André Jardine, en conferencia de prensa, reveló que su trabajo en las Águilas ha llamado la atención de clubes brasileños y de la Selección Nacional de Brasil. Por lo que le dio las 'gracias' al Tricolor.

"Este bien trabajo que estamos haciendo aquí está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, la propia Selección, lo bueno es apostar en un proyecto a largo plazo que es lo que me movió para venir a México y no estoy mirando nada que no sea América y este proyecto", explicó André en conferencia de prensa.

Y este lunes, a primera hora, en RÉCORD+, Alejandro Gómez señaló que, en ese país sudamericano, el DT de América sí es opción real para poder dirigir a la Selección Brasileña. ¿La razón? Los brasileños están interesados en que su entrenador sea de esa misma nacionalidad.

"En Brasil no les gusta tener un técnico extranjero, lo de Carlo Ancelotti, se lo pensaron y él les dijo que 'no'. Ancelotti dijo 'nombre, meterme ahí, con esa realidad de 'divas''", analizó Alejandro Gómez en el Buen Morning Show.

