André Jardine acepta que su trabajo ha llamado la atención de la Selección brasileña

Luego de la derrota que sufrió América en su debut en el torneo Apertura 2024, André Jardine compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa, pero más allá de lo que dijo de las Águilas, lo que más destaca es que habla sobre el interés que ha levantado en otros clubes e incluisve de la Selección Brasieleña

André Jardine acepta que gracias al trabajo hecho en América y el bicampeonato obtenido, varios clubes y selecciones se han interesado en él, pero a pesar de que su nombre ha empezado a sonar para dirigir al Tri o a Brasil, está enfocado en el proyecto a largo plazo que tiene en Coapa.

“Este buen trabajo que estamos haciendo aquí (América) está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, la propia selección, lo buen es apostar en un proyecto a largo plazo que es lo que me movió a venir a México y no estoy mirando nada que no sea América y este proyecto”, señaló Jardine.

Esta no es la primera vez que el entrenador brasileño manifiesta su deseo de continuar en América en lugar de tomar algún otro proyecto, a pesar de que sea la Selección Mexicana o la Selección de Brasil o un club importante de su país.

'Una larga semana para recuperar a nuestros jugadores': André Jardine

La derrota en San Luis no tiene preocupado a André Jardine pues sabe que aún no cuenta con su plantilla completa, pero confía en que para la próxima semana ya pueda tener más días de trabajo y a más jugadores a su disposición.

“Tenemos una semana larga para poder preparar y tener mejor a nuestros jugadores. Malagón ya podría jugar la siguiente jornada pero veremos cómo es su evolución esta semana”, comentó en conferencia de prensa.

Respecto a los nombres que están sonando para llegar al club, Rodrigo Aguirre y Alan Cervantes, el entrenador americanista prefirió no entrar en esos detalles asegurando que son gestiones que le corresponden a la directiva: “El tema de Rodrigo Aguirre y Alan Cervantes es totalmente de la directiva”.

Con información de Víctor Díaz

