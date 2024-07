Debutante de América luce jersey sin publicidad de cerveza ni apuestas por ser menor de edad

A pesar de perder en el inicio del Apertura 2024, América se destacó por debutar a un joven de 16 años. En el duelo correspondiente a la Jornada 1 ante Atlético San Luis, Diego Reyes Costilla, jugador de 16 años, jugó su primer partido en Primera División con las Águilas.

Con el marcador 2-1 en contra, André Jardine decidió sustituir a Jonathan Dos Santos y en su lugar entró Diego Reyes, jugador que tuvo sus primeros minutos en el máximo circuito de Liga MX. Sin embargo, el delantero presentó una peculiaridad en su jersey.

Y es que en su playera con el dorsal 303, Reyes Costilla no lucía la publicidad de dos patrocinadores importantes del club. Al saltar al terreno de juego, el joven atacante tenía su playera más 'limpia' que el resto de sus jugadores por una razón.

Diego, en su playera, no tenía el patrocinio de Caliente (casa de apuestas) y de Corona (cerveza) debido a que no es mayor de edad. Y es que de acuerdo al reglamento de competencia, los jugadores que no tengan 18 años no pueden lucir con este tipo de anuncios.

Diego Reyes Costilla es un jugador de 16 años y 10 meses, el cual jugó 60 partidos con América en Fuerzas Básicas y anotó 26 goles.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿JAGUARES FC, CERCA DE VOLVER A LA LIGA MX? REVISIÓN DEL VÍCTOR MANUEL REYNA FUE EXITOSA