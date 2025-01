Víctor Dávila tras doblete con América: 'Vamos por el tetracampeonato y lo que venga'

América continúa por buen camino en el Clausura 2025 al vencer 3-0 a Atlético de San Luis en la Jornada 4 del Clausura 2025. Con ello, el camino por el tetracampeonato está firme, pues no han perdido en lo que va del torneo.

IMAGO7

Dávila quiere el tetracampeonato

El futbolista chileno, Víctor Dávila se convirtió en la figura del encuentro al anotar dos goles para impulsar a su equipo a llevarse los tres puntos y tras el encuentro habló sobre los objetivos planteados en América, entre los que la prioridad es el tetracampeonato.

"América es el equipo más grande de México, tenemos grandes jugadores en cada posición y es una competencia sana, siempre sabiendo que lo mas importante es el equipo, conseguir los objetivos grupales, el principal es ir por el tetra, la Conca (Concacaf Champions Cup) y los torneos que vengan", dijo Dávila.

IMAGO7

Razones de Jardine para fichar a Dávila

Ante el cuadro potosino, Dávila tuvo que desempeñarse como delantero centro, una posición no del todo habitual para él, sin embargo, el chileno dejó sensaciones positivas y señaló que su capacidad para jugar en distintas zonas del campo fue una de las razones para que André Jardine se fijara en él.

"Esa fue una de las cosas por las que el entrenador me trajo a América, por ser polifuncional. Trato de adaptarme a la posición que el entrenador me necesita, siempre sabiendo que lo más importante es apoyar al grupo desde donde me toque", explicó Dávila.

IMAGO7

También te puede interesar: América golea a Atlético de San Luis y se mantiene fuerte rumbo al Tetracampeonato