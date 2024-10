El mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán respondió al canterano del Atlas, Edgar Zaldívar, y aseguró que ‘no lo conoce’ después de que el futbolista rojinegro que él como canterano de los Zorros ha obtenido dos campeonatos, algo que no ha sucedido con los surgidos del Guadalajara.

Al ser cuestionado respecto a la declaración de Edgar Zaldívar, en donde enfatizó “Te da el reconocimiento de ser bicampeón, ellos no han conseguido prácticamente nada con su club”, el canterano de Chivas le respondió asegurando que no lo conoce. “No lo conozco, no sé quién sea”.

De igual manera, evitó tocar el tema de la posible salida de Fernando Gago como técnico de Chivas, a lo que enfatizó que es un tema que no le incumbe ya que ellos confían en él.

“Es un tema que no me incumbe y que no sé nada hasta el día de hoy, solamente por fuera y por redes sociales he medio, no sé si vaya a pasar o no, no sé qué pase. Nosotros confiamos en él, él ha confiado en nosotros, le hemos respondido a él, eso es lo más importante como equipo, estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro y eso es lo más importante”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PIOJO' ALVARADO PIDIÓ DISCULPAS POR LANZAR OBJETO EXPLOSIVO EN SALA DE PRENSA DE CHIVAS