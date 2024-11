Juan Pablo García: “Los Clásicos se pusieron muy fríos, antes con declaraciones la gente se prendía”

El exfutbolista del Atlas, Juan Pablo “Javan” García aseguro que los Clásicos Tapatíos se han vuelto fríos, esto después de que los jugadores actuales no se comprometen en la previa de los encuentros, por lo que en cancha no hay un compromiso por defender lo que hablaron previamente.

En entrevista para RÉCORD, Juan Pablo García recordó como se vivían los anteriores Clásicos Tapatíos y la importancia que tenían las declaraciones previas para generar interés dentro y fuera de la cancha.

“Los Clásicos se pusieron muy fríos a partir de los departamentos de comunicación donde ya te dicen qué decir, cómo decirlo, hasta quiénes mandan para hablar y eso se perdió, eso se perdió totalmente. Nosotros teníamos barra libre y si te equivocabas en las declaraciones tratabas de solucionarlo dentro del terreno del juego, o sea, al final del día tanto era tan positivo el que pudieras declarar algo negativo y que fuera no propio, en el campo lo resolvías y no era nada perfecto tus declaraciones, pero era parte de lo que se movía dentro del juego para que también la gente se prendiera en buen sentido de la palabra”, señaló.

De igual manera, destacó la importancia que tenía la rivalidad previa que se generaba con declaraciones, ejemplificando el buen momento que vivía Oswaldo Sánchez con Chivas, y como él desde el equipo Rojinegro defendían a muerte el orgullo de representar su respectiva camiseta.

“Lo que pasa que varios eran papás de Oswaldo, era Robert de Pinho, era ‘Pepe’ Cardozo, era Salvador Cabañas, creo que eso era lo que uno hoy valora, el que no te gustaba perder, el que luchabas cada pelota intensa. Oswaldo tenía esa hambre y ese ese orgullo de no perder el partido. Dentro del terreno del juego podías equivocarte, decir palabras, malas palabras, tal es así que Oswaldo me llegó a decir: ‘¡Qué te crees, quién te crees, muchacho pendejo!’ en varias jugadas, pero uno lo toma para bien porque al final del día esa es la escuela que nosotros hoy en día queremos heredarles a los nuevos futbolistas, hoy lo siento muy frío dentro del campo”, agregó.

Juan Pablo García:“Atlas no me permitió ser refuerzo de Chivas en Libertadores”

Al final, el “Javan” reveló que Atlas le impidió ser refuerzo como futbolista de Chivas en la Copa Libertadores, luego de que junto a Jesús Corona jugaría la justa más importante del continente, sin embargo, su negativa a renovar su contrato le costó su continuidad con Atlas y su carrera luego de que fue presa del pacto de caballeros.

“Yo iba a ir directo a Chivas pero con ese refuerzo de Chivas contra Boca Juniors, cuando Chivas le gana, lo golea a Boca Juniors aquí en el Jalisco, yo iba a estar con ellos siendo un refuerzo, era Jesús Corona y yo, y cuando yo iba a la concentración me hablan los directivos del Atlas y me dicen que si yo no firmaba el contrato de extensión de contrato yo no me iban a permitir jugar ese partido y se me hizo muy triste porque realmente pues yo nomás iba a ir a apoyarlos y me iba a regresar a mi institución que era Atlas, entonces yo al no firmar creí que no iba a tener tantas consecuencias.

“Chivas ve viable que yo pueda hacer refuerzo de Chivas México para poder salir campeón con Chivas porque Chivas necesitaba un campeonato, entonces se hace esa triangulación y se toma esa decisión de esa triangulación para hacer refuerzo de Chivas y después sale mal porque la parte de lo que es el pacto de caballeros se manda el mensaje de que no podía yo ir directo, yo no podía jugar en Chivas, entonces esa triangulación sale mal y porque Jorge Vergara me dijo: ‘Yo no me la pienso jugar contigo y búscate equipo’ y así fue por eso es que yo voy a Chivas USA”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Una temporada más! Guardiola apunta a renovar con el Manchester City