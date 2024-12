Piojo Alvarado pone por encima al Clásico Tapatío por el Nacional: "La gente se prende más"

Roberto 'Piojo' Alvarado, aseguró que se vive más pasión en el Clásico Tapatío contra Atlas, que el Nacional en contra del América.

En entrevista para el canal de Youtube de Yosgart Gutiérrez, el atacante del Guadalajara comentó que cuando se enfrentan al rival de la ciudad, la gente se prende más.

"Siento que la gente (de Chivas) se prende más con la gente de Atlas, se mete mucho más, creo que la rivalidad aquí en la ciudad es muy grande y hasta que no te toca vivirlo, ya me ha tocado vivir los dos, pero el clásico contra Atlas la gente lo vive con más pasión", expresó el mexicano.

Hace no mucho, Chivas se midió a los rojinegros, en una edición más del Clásico Tapatío, el cual, no fue muy positivo, ya que el Rebaño quedó eliminado en Play In

Cabe señalar que Alvarado también ha vivido un Clásico Joven, cuando él estaba en en Cruz Azul y se medían ante las Águilas del América.

