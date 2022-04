monterrey-vs-atlas-goles-resumen-y-videos

Monterrey y Atlas tuvieron una dura pelea por evitar la zona de Repechaje, pues ambos equipos se quedaron con 23 puntos, seis partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos. Sin embargo, con el empate a ceros, por el momento Rayados es quien calificaría a la Liguilla de manera directa.

Y es que una de las jugadas más peligrosas de los regiomontantos fue cuando el silbante César Arturo Ramos marcó la pena máxima a favor del cuadro local, la cual desaprovecharon frente al arquero Camilo Vargas que se puso la capa de héroe y detuvo dicho tiro.

La justicia divina estuvo de lado de los Zorros, pues, aunque el guardameta evitó que se rompiera el cero por cero, los de la Pandilla se desconcentraron pues tuvieron el balón dentro del área, pero con poco ataque no lograron sacar ventaja.

CAMILO VARGAS ATAJÓ PENAL A MAXI MEZA El árbitro central César Arturo Ramos marcó una falta sobre Campbell al minuto 24' y #RayadosxFOX desaprovechó la oportunidad ante un Camilo intratable que recostó hacia su costado derecho Monterrey 0-0 Atlas pic.twitter.com/7PjzPPnWPp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 21, 2022

Luego del cobro con poca potencia por parte del argentino, quedó claro que en este torneo cobrar desde los once pasos no es algo que tengan muy claro los regios, pues los de la Sultana del Norte sumaron su cuarto penalti a favor fallido de los cinco que han cobrado; Rogelio Funes Mori, Luis Romo, Joel Campbell y Maxi Meza han sido los cobradores.

Aunque no se hicieron daño durante el primer tiempo, el equipo más afectado fue el conjunto local, ya que no solo bajo su ritmo ante unos Zorros que supieron recuperar la pelota y mantenerse dentro del terreno ajeno, sino que Rodolfo Pizarro no pudo continuar en la parte complementaria por una molestia muscular.

Las malas noticias para Víctor Manuel Vucetich no pararon. El 'Rey Midas' se quedó con 10 hombres en la cancha, tras la expulsión de Celso Ortiz luego de una mala entrada sobre Anderson Santamaría.

Finalmente, las cosas se complicaron para ambos equipos ya que, al no lograr hacer daño, se mantienen dentro de los primeros ocho lugares de la tabla, pero detrás les siguen América y Cruz Azul con 22 y 21 puntos, respectivamente y que le podrían complicar el panorama tanto a los de Vucetich como a los de Diego Cocca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMO: 'RAYADOS, OBLIGADO A PRIMEROS LUGARES; UN REPECHAJE PUEDE TIRAR TODO A LA BORDA'