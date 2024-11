Andrés Guardado no debutó gracias a la regla de menores, asegura Daniel Guzmán

El retiro del 'Principito' significa el adiós de uno de las más grandes leyendas del fútbol mexicano y casi dos décadas de su debut como futbolista profesional, Daniel Guzmán rompe el mito y revela que Andrés Guardado no debutó gracias a la regla de menores, en aquel tiempo llamada regla 20/11.

El 'Travieso' reveló en entrevista para RÉCORD que el debut de Andrés Guardado con Atlas el 20 de agosto del 2005 no está relacionado a la regla de menores, pues las condiciones futbolísticas del 'Principito' daban para ponerlo a jugar de inmediato con un plantel tan experimentado como el de los Rojinegros de aquella época y para cumplir la regla, tenía a otros futbolistas.

"La regla no influyó porque tenía a otros chicos más jóvenes, obviamente yo tenía que cumplir la regla, pero antes de que llegara Andrés yo ya metía jóvenes, él (Andrés) vino a reforzar y me ayudó a esa regla, pero no por la regla, sino por mi esquema táctico que estaba planteando en ese momento", declaró Daniel Guzmán.

Con estas declaraciones del DT que le dio la primera oportunidad a Andrés Guardado en primera división, queda claro que si bien la regla sí ayuda a jóvenes mexicanos a debutar y consolidarse en Liga MX, talentos excepcionales como el de Andrés Guardado no necesitan ayuda del reglamento para debuta y triunfar en el máximo circuito.

Por otro lado, 'Travieso' Guzmán mencionó que si le gusta que se haya implementado de nueva la regla de menores en la Liga MX, pero haría modificaciones a la misma, obligando a los 18 clubes a alinear a un delantero mexicano.

"A mí me gusta, yo la cambiaría, yo obligaría a qué cada equipo hubiera un delantero mexicano.

