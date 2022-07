Atlas: Julio Furch aseguró que la mala racha es por la falta de contundencia

Atlas, Bicampeón de la Liga MX, pasa por un mal momento, pues lo resultados no han ido con ellos, por lo que para Julio Furch la falta de definición es el problema por el que atraviesan y suman cuatro puntos de 15 posibles.

“Creo que no regalar ni un minuto, salir concentrados desde el principio, ver lo que por momentos mostramos contra Tijuana. El equipo juega muy bien, quizá la pelota no quiere entrar o no se terminan del todo las jugadas. Creo que debemos volver a retomar un poquito de eso”, dijo Julito previo al encuentro en contra de Santos.

Este partido de la Jornada 6 ilusiona a ambas escuadras, por los dos equipos, que son de Grupo Orlegi, atraviesan por un mal momento y Furch sabe que será como una Final por la rapidez del torneo actual.

“El partido es especial para los dos, por cómo se vive dentro del grupo, por los exjugadores que hay en los dos equipos; los dos venimos no en buen momento, así que será una Final para nosotros, porque queremos salir de este paso”, agregó el delantero argentino.

Sobre volver al TSM, donde pasó buenos momentos con la playera de Santos Laguna, Julito Furch contó que es muy especial, pues recuerda el cariño de la gente lagunera.

“Volver a La Comarca siempre será muy lindo. Tengo recuerdos muy bonitos de toda la ciudad, de toda la gente, muchísimo cariño. La última vez que me tocó estar ahí sentí muchísimo cariño y eso es muy lindo.

“Es lo lindo del futbol, el recuerdo que uno se lleva de esos momentos es lo que queda realmente del futbol, aparte de los títulos, de los amigos. Esos recuerdos son los que más quedan en la memoria de uno”, dijo.

Por último, el goleador del Atlas, que les dio el título con un penalti en el Apertura 2021, aseguró que tienen que salir de la mala racha ante Santos, pues tienen que buscar como sea los tres puntos.

“A salir de este momento, de este mal paso, buscar los tres puntos y enfocados en esto; debemos trabajar estos poquitos días que tenemos e ir a buscar los tres puntos. Ellos tampoco están pasando por un gran momento”, finalizó Furch.

