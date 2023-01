Atlas: Los rojinegros podrían tener un caso positivo de doping

Este viernes, a horas de lo que supondría el debut de los Rojinegros del Atlas en el Clausura 2023, la directiva de los Zorros del Atlas habría confirmado que uno de los jugadores más jóvenes del club dio positivo en los controles de dopaje.

De acuerdo a los informes de José Riestra, Presidente del club, habría un jugador que dio positivo en los controles de doping, el nombre del jugador sería el de Edyairth Ortega. Ante esto Riestra explicó los motivos del jugador.

"Está pasando por un proceso complicado, una situación personal en la que, hasta no tener conclusiones, no podemos hacer nada al respecto. Por parte de la WADA y las autoridades, la situación y por eso les pido mucha sensibilidad, no es sencillo para el jugador ni para la institución en estos momentos, y hasta no tener confirmada esta situación, no podemos dar mayor información", aseguró el Presidente de los rojinegros.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la sustancia por la cual Ortega estaría quedando marginado del club rojinegro, habrá que esperar a la resolución por parte de la WADA para saber cuanto tiempo estará, formalmente, alejado de las canchas.

