Liga MX: Aplazó el Atlas vs Toluca por las pésimas condiciones de la cancha del Jalisco

En los últimos días, el Atlas informó que el estado del Estadio Jalisco estaba en malas condiciones, ya que el recinto recibió recientemente al 'Buki' y tras una serie de juegos de pretemporada la cancha quedó con hoyos y el césped maltratado.

La Liga MX este viernes por la mañana lanzó el comunicado oficial y tras analizar las condiciones del campo, se decidió que no se jugarán los juegos de Atlas vs Toluca y Leones Negros vs Pumas Tabasco.



"En el marco de las revisiones permanentes que realiza la LIGA BBVA MX a las canchas de los estadios de futbol y pese a los esfuerzos de mantenimiento de los Clubes, la Comisión Revisora de la LIGA MX, tras una completa evaluación técnica, dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de futbol correspondientes a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023.

"Por lo anterior y de conformidad con los artículos 88 y 86 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX y Expansión MX, respectivamente, se ha determinado en coordinación con los clubes la reprogramación de los partidos Atlas vs. Toluca del sábado 7 de enero y Universidad de Guadalajara contra Pumas Tabasco del domingo 8. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad.

"Cabe recordar que, en el mes de diciembre pasado, en aras de garantizar el espectáculo para los aficionados y la integridad de los jugadores y árbitros, la LIGA MX reiteró a los clubes la necesidad de mantener en óptimas condiciones el terreno de juego en sus estadios, y así lo seguirá haciendo”, fue el comunicado oficial de la Liga MX.

