Guillermo Hernández sobre ausencia de Acevedo en el Tri: 'Fue una desilusión, pero se repondrá'

Carlos Acevedo es hoy por hoy el mayor representante de la cantera de Santos, así lo consideró Guillermo Hernández, director de las fuerzas básicas de La Laguna, quien señaló que incluso el portero tiene todo para ser el arquero titular de la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo.

Aunque sí reconoció que para toda la comunidad santista fue un golpe duro el que no haya ido al pasado Mundial de Qatar.

“Sin lugar a dudas. Yo creo mucho en el presente, en lo que se va haciendo día a día y me parece que el año pasado fue el portero más destacado, no porque esté en Santos, sino porque me tocó ver y sí fue una desilusión que no haya sido convocado al Mundial, porque aparte de que lo veía en los partidos, lo veía entrenar todos los días y sé de lo que es capaz”, dijo a RÉCORD

El director de la cantera de Santos Laguna, aseguró que el portero del primer equipo de Torreón sabrá sobreponerse al hecho de no haber sido convocado al Tri, y estará mejor preparado para el futuro.

“Sé que es un muchacho que tiene retos importantes y eso lo hizo más fuerte, y sobre todo será más capaz por la manera en que trabajar y será ejemplo para los demás jugadores”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: NECAXA Y ATLÉTICO SAN LUIS 'ABREN TELÓN' DEL CLAUSURA 2023