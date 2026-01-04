Champions League: ¿Cuándo regresa la actividad de la competición de clubes de la UEFA?

Después de seis jornadas completas, a la Champions League le quedan dos fechas para cerrar la fase de liga, la misma que estaría terminando el 28 de este mes, aunque la competición volverá antes de esa fecha.

La Champions League estará de regreso el próximo 20 de enero, cuando el Kairat Almaty reciba al Club Brujas, ese día se jugarán ocho partidos más, donde destaca el encuentro entre el Inter de Milán contra el Arsenal.

Bayern and Liverpool win blockbuster matchups in Champions League | AP News

La séptima jornada continuará el 21 de enero, donde también habrá nueve partidos, destacando los juegos entre la Juventus vs el Benfica y el Marsella vs Liverpool.

Se puede definir la siguiente ronda

Hay muchos equipos que podrían quedar eliminados de la Champions League en la séptima jornada en la competición, mientras otros estarían asegurando, como mínimo, su participación en los Playoffs.

Bayern and Liverpool win blockbuster matchups in Champions League | AP News

La parte alta de la tabla, es decir, los primeros ocho lugares, parece que no se definirán sino hasta la última jornada de la Fase de liga en la UEFA Champions League.

Por el momento, el Arsenal es líder de la competición con seis victorias, debajo siguen el Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atalanta, Inter de Milán, Real Madrid y el Atlético de Madrid.

A reminder of how the Champions League league phase works | AP News

Los partidos de la séptima jornada