Partidos de hoy lunes 5 de enero de 2026

Con el arranque del 2026, también llega el comienza y la continuación de todos los deportes y ligas del mundo y aunque la temporada de la NFL llegó a su fin, la NBA, la Copa Africana de Naciones, la Championship de Inglaterra y la Liga MX Femenil toman las riendas de la agenda del lunes.

Copa Africana de Naciones I AP

Futbol

Pese a ser el primer día de la semana, las acciones con la redonda no se detienen, siendo la Copa Africana la principal protagonista de la semana, trayendo consigo el final de los Octavos de Final.

Egipto vs Benín - 10:00 (hora centro de México) - Calro Sports/FOX ONE.

Nigeria vs Mozambique - 13:00 (hora centro de México) - Claro Sports/FOX ONE.

Selección de Nigeria I AP

Las acciones de la primera mitad del día continúan con la segunda división de Inglaterra, trayendo el duelo entre el Leicester City, puesto 14 de la competencia, contra el Albion, lugar 18 del campeonato.

Leicester City vs Albion - 14:00 (hora centro de México) - Disney +/ESPN.

@LCFC

Al final del día, el balompié nacional despide la cartelera con los duelos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, trayendo una triple función para cerrar las acciones del lunes con lo mejor de lo mejor.

León vs Cruz Azul - 18:00 (hora centro de México) - TUBI/FOX ONE.

Toluca vs Xolos de Tijuana - 18:00 (hora centro de México) - VIX/Youtube.

Santos vs América - 20:06 (hora centro de México) - TUBI/FOX ONE.

Equipo del América I @AmericaFemenil

Basquetbol

La temporada regular de la NBA llega a su recta final y prepara el camino de los Playoffs con grandes duelos, los cuales van desde la ciudad de Boston, hasta el Little Caesars Arena de Detroit.

Celtics de Boston I AP

Detroit Piston vs Knicks de Nueva York - 18:00 (hora centro de México) - NBA Pass/Disney.

Chicago Bulls vs Celtics de Boston - 18:30 (hora centro de México) - NBA Pass.

Atlanta Hawks vs Toronto Raptors - 18:30 (hora centro de México)- NBA Pass.