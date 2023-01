Dani Alves: Negó presunta agresión sexual a una mujer de España

Niega el hecho. Dani Alves fue denunciado el 2 de enero por una mujer de Barcelona, quien asegura que el jugador de Pumas tocó las partes íntimas sin consentimiento de la víctima, por lo que el brasileño ya ha dado sus primeras declaraciones sobre el caso.

“Me gustaría desmentir todo primero, yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno.

“Cuando uno va al baño no tienes que preguntar quién está. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización”, explicó para Y ahora Solones de España.

Fue el 30 de diciembre cuando, según testificó la mujer, Dani Alves agredió sexualmente en un antro de Barcelona, por lo que la chica acudió a presentar su denuncia, por lo que se activó el protocolo de manera rápida.

“¿Cómo le voy a hacer con una mujer o con unca chica que sea? No, por Dios, ya basta porque me están haciendo daño, sobre todo a los míos, porque saben quién soy yo”, finalizó el actual jugador de los Pumas de la UNAM.

La denuncia que se presentó el 2 de enero sigue en marcha y se abrió una investigación para saber qué sucedió ahí, y Dani Alves puede ser citado para declarar su versión de los hechos de forma telemática.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAMAR HAMLIN AL DESPERTAR EN EL HOSPITAL: 'GANARON LOS BILLS'