Beñat San José tras caer en casa: “Es injusto que no hayamos alcanzado el empate”

El director técnico del Atlas, Beñat San José consideró que fue absolutamente injusto que su equipo no haya podido conseguir un resultado positivo en casa, pese a dominar las acciones durante la mayoría del encuentro.

“Yo creo que efectivamente creo que si bien tuvimos la posesión y el ataque todo el partido, el equipo tuvo esa intención, es verdad que generamos ocasiones y en otros momentos por la ansiedad o ese gol tempranero, las tomas decisiones no fueron las adecuadas, un gol nos hubiera puesto en el partido, considero que es verdad que atacando todo el rato es sorprendente que no hayamos marcado, ellos han defendido muy bien, lo único que puedo decir que lo hemos hecho hasta el final, les ha tocado que nosotros no marquemos, es absolutamente injusto que no hayamos alcanzado el empate, en este partido nos faltó eso pero no la intención”, dijo.

De igual manera, enfatizó en que al menos merecían el empate, sin embargo, pese a lo mostrado por su equipo reveló que se fue insatisfecho y fastidiado con el resultado de esta noche ante su gente.

“Cuidado, no he dicho que me voy satisfecho, me voy insatisfecho, lo que quiero decir es que hemos atacado todo el rato, hemos tenido dominio absoluto todo el partido, pero es muy extraño no marcar. Estamos fastidiados por no haber conseguido la victoria, pero creo que mínimamente el empate merecíamos, ante las ocasiones generadas, ellos contra Tigres les pasó lo mismo”, agregó.

Al final, reveló que Brian Lozano tuvo otra intervención quirúrgica, y estará fuera de actividad al menos por tres meses más, ya que ha sido intervenido cada dos meses, debido a una bacteria que ha complicado su recuperación.

“Le han hecho un lavado de rodilla, esperemos que sea la última intervención que pueda tener, para un jugador que ha tenido cada dos meses intervenciones, hay que ver cómo está como persona, tiene todas las ganas de volver, aún no da ese paso definitorio para comenzar a entrenar con el equipo, ahí podemos visualizar cuando será su retorno, esperemos que se pueda recuperar para el siguiente torneo”, concluyó.

