Juárez analiza pedir inhabilitación de Berterame tras lesión de Avilés Hurtado

Pide respeto para Bravos. Tras darse a conocer que Avilés Hurtado estará fuera cuatro meses por lesión, el director deportivo de Juárez, Fran Sánchez, arremetió contra la liga y exigió justicia para su equipo. Y es que al ser cuestionado sobre una posible inhabilitación a Germán Berterame, el español fue contundente y señaló que se han sentido perjudicados por el arbitraje a lo largo del Apertura 2024.

El miércoles ante Rayados, Avilés sufrió una dura barrida por parte de Germán Berterame, quien fue expulsado tras la revisión en el VAR. Tras esta entrada, Hurtado salió del terreno lesionado con una fractura no desplazada de peroné y lesión en el ligamento del toideo, las cuales lo mantendrán alejado al menos cuatro meses de las canchas.

Ante esto, Fran Sánchez reveló que analizan pedir la inhabilitación de Berterame. Asimismo, enfatizó que al interior del equipo están muy molestos, pues creen que el arbitraje y la liga les ha faltado el respeto durante el torneo actual.

“Estamos analizando que medidas tomamos. Estamos muy disgustados y enfadados con la situación, no solo con la lesión de Avilés. El árbitro ni siquiera sacó tarjeta amarilla, tuvo que revisar el VAR para expulsarlo y evidentemente nos sentimos perjudicados. Está institución merece respeto. Llevo mes y medio aquí y hay cosas que no me quedan claras. No quiero que nos beneficie nadie, pedimos igualdad para todo y siento que en momentos está siendo muy complejo”, declaró el español.

De igual forma, reiteró que el arbitraje no ha medido con la misma vara a Juárez y ejemplificó con lo sucedido en el duelo contra Chivas y Rayados, donde según él, se amonestó de manera injusta a Carlos Salcedo y Oscar Estupiñan. Ante esto, Fran volvió a pedir un trato justo por parte del arbitraje hacia Bravos de Juárez.

“Estamos muy molestos, somos el sexto equipo que menos faltas hace y el que más tarjetas amarillas tiene, no creo que seamos un equipo agresivo. Estupiñán es un tipazo, es tranquilo, fue a pedir explicaciones al árbitro, aún no empieza a hablar y ya le sacan amarilla. Vale, los capitanes solo pueden hablar, pero el día contra Chivas, Salcedo va como capitán y no termina de hablar y le sacan amarilla y luego lo expulsan. No ponemos excusas, pero creo que a Bravos se le está tratando de forma injusta”, agregó Sánchez.

Suspendido dos partidos

Tras la tarjeta roja directa, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que Germán Berterame, al recibir la tarjeta roja directa en el partido será suspendido dos partidos.

Esta suspensión, en caso de que no llegue una mayor, le haría perderse los encuentros ante de Jornada 9 y 10 ante Mazatlán y Chivas respectivamente.

