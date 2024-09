Avilés Hurtado fuera todo el torneo tras lesión en duelo vs Rayados

Continúan los problemas en la frontera. La jornada doble no solo alargó la mala racha de resultados para Juárez FC, sino que también trajo una sensible baja para los Bravos, quienes perderán a Avilés Hurtado por lo menos cuatro meses a consecuencia de la lesión que sufrió en el último partido vs Rayados de Monterrey.

De acuerdo con una fuente consultada por RÉCORD, Hurtado sufrió daños en el ligamento deltoideo y cápsula anterior del tobillo derecho, así como una fractura en el espiral del peroné de la misma pierna tras una entrada de Germán Berterame, de Monterrey, lo que lo tendrá alejado de las canchas por lo menos cuatro meses.

Último momento: Malas noticias en Juárez, Avilés Hurtado SÍ resultó con fractura. Primero, sé que tiene una lesión compleja de ligamento deltorideo y cápsula anterior así como desmosis distal. Luego de radiografía de pierna se observa fractura en espiral de peroné @record_mexico — René Tovar (@Rene_Tovar) September 20, 2024

Debido al diagnóstico y tiempo de recuperación del mismo, Avilés estaría poniendo fin a su participación durante el Apertura 2024, pues estaría recibiendo el alta médica para finales del mes de enero, cuando ya haya comenzado el siguiente torneo.

Podrían llegar sanciones mayores por lesiones de gravedad

En menos de una semana se han presentado dos lesiones de gravedad en el futbol mexicano, primero la de Christian ‘Hobitt’ Bermúdez en la Liga de Expansión y luego de de Avilés Hurtado en Liga MX. En ambos casos, tanto a Luis Bustillos (Dorados) como Germán Berterame (Rayados) fueron expulsados del partido, pero podrían llegar sanciones de mayor nivel, esto a espera de lo que decidan la Liga MX y la Liga de Expansión.

En México ya existen antecedentes de sanciones de mayor impacto por ocasionar lesiones de gravedad por entradas imprudentes, tal es el caso de Rubens Sambueza, quien durante el Clausura 2017 durante el duelo de Chivas vs Toluca, lesionó y fracturó de peroné a Isaac Brizuela. En aquella ocasión Guadalajra pidió la inhabilitación de Sambueza, quien fue sancionado con ocho partidos de suspensión.

