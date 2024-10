Beñat San José tras empate con Tijuana: “No hemos hecho un buen partido”

El director técnico de Atlas, Beñat San José aseguró que no han hecho un buen partido esta noche ante Tijuana, luego de que se dijo el responsable de que el equipo haya dejado escapar los dos puntos, por lo que tiene que ser autocritico.

“No hemos hecho un buen partido en los primeros 60 minutos, hay que conocer al rival, es el mejor rival con sus jugadores por dentro, son los mejores en la Liga, no hemos podido cambiar y no hemos apretado. no hemos estado bien, hay que ser autocritico, no hemos estado bien y soy el responsable, así como ellos lo hicieron bien y Camilo lo hizo muy bien, nosotros también hemos fallado algunas muy claras, hubiéramos querido que fueran tres, pero seguimos sumando”, señaló.

Después de llegar a 308 minutos sin gol en cuatro partidos disputados, el estratega español reconoció que existe falta de gol en su equipo, por lo que no han sido eficaces y han desperdiciado ocasiones claras de gol.

“Si es verdad que obviamente nos falta gol, pero bueno somos un equipo generamos ocasiones, hacemos circunstancias de ataque, hoy no hemos estado bien, nuestro futbol no ha impulsado a tener ocasiones claras, no salió como queríamos, hay que seguir trabajando el gol, va a llegar cuando más lo necesitamos como fue en el clásico, no hemos tenido esa eficacia, tenemos que recuperar nuestro buen juego”, agregó.

Al final, reveló que la ausencia en la convocatoria de Uroš Đurđević se debe a decisión propia, por lo que espera que pueda retomar su nivel para poder ser considerado.

“Nosotros tenemos tres delanteros, lo de Djuka es decisión mía y nada más, esperamos más de él, ahora mismo entendíamos que había que hacer una convocatoria, eso no quiere decir que no pueda volver a jugar, estoy convencido de que volverá a tener una oportunidad”, concluyó.

