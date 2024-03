Beñat San José tras perder ante América: "La expulsión destruyó el partido"

El director técnico del Atlas, Beñat San José, aseguró que la expulsión antes del final del primer tiempo de Anderson Santamaría fue lo que destruyó el partido, luego de que el cuerpo arbitral tuvo asistir al VAR a revisar la jugada en la que no se sancionó la mano de Diego Valdez

“Ha habido un control con la mano, ese balón no se hubiera proyectado al arco. Los árbitros tienen una labor difícil, pero la pudieron ver en el VAR. No se debería permitir jugar con la mano, menos en zonas de ataque que la mano sea para controlar el balón voluntaria o involuntariamente. Eso destruyó el partido en nuestra contra. Contra diez intentamos, pero no pudimos, estoy en un equipo con ataque extraordinario, lo hemos intentado, pero no pudo ser”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que la expulsión marcó un antes y un después en el juego de este sábado, luego de que consideró existió una mano previa que no fue sancionada.

“Una noche difícil, pero bueno, en el que hemos jugado en inferioridad contra el campeón. Un XI inicial muy fuerte y los que entran de suplente son titulares y hay muchas diferencias. La expulsión marcó un antes y después. El vestidor dolido, porque la expulsión hubo una mano previa, no solo era una jugada que no hubiera venido gol sino la expulsión. Con mucho coraje y la expulsión marcó todo, bien trabajo, con mucho tiempo”, agregó.

Al final, reconoció que la racha de cinco juegos sin victoria es algo que arrastra su equipo y por ahora buscarán darle la vuelta lo antes posible, ya que su equipo se ha visto afectado por la inferioridad numérica en ellos partidos que ha disputado.

“Si es verdad que llevamos una racha que no hemos tenido la victoria, el equipo arrastra de hace tiempo y debemos darle la vuelta. Con circunstancias difíciles, pero siempre que hemos estado 11 vs 11. Intentar que los partidos terminemos enteros, porque en muchos estamos en inferioridad. Está claro que le debemos dar la vuelta, o vamos a hacer con el estilo que pretendemos”, concluyó.

