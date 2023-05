Benjamín Mora tras eliminar a Cruz Azul: 'Somos un grupo de guerreros'

Benjamín Mora no cree que el Atlas sea el "caballo negro" de la Liguilla del Clausura 2023, pese a que eliminó al Cruz Azul de Ricardo Ferretti.

"Somos un grupo de guerreros. Los jugadores saben las deficiencias que tienen, saben autocriticarse y saben salir adelante en este tipo de duelos de matar o morir", comentó en rueda de prensa.

El entrenador mexicano elogió a su homólogo brasileño: "Lo único que tengo son cosas que aprenderle, le tengo respeto y admiración por su trayectoria", agregó.

De igual manera, destacó el trabajo de sus dirigidos, quienes sufrieron a lo largo del torneo, aunque cerraron de buena forma: "Un camino de aprendizaje sufrido en todos los sentidos. Hicimos un cierre espectacular. Creo que sufriendo se aprende", añadió

Él también aguantó fuertes críticas: “En lo personal tuve muchos altibajos en mi conducción, en sentido anímico y mental. Soy muy respetuoso de la opinión pública. Trato de sumar adeptos a las que me vienen bien y las que no me empujan a salir adelante. Yo estoy creciendo en el futbol, la experiencia no se mide en los años. Tengo horas vuelo y tengo muchas. Ojalá pueda concretarme como un técnico mexicano exitoso”, concluyó.

