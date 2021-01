Caraglio sobre Atlas: 'Estoy tratando de ayudar porque la verdad está muy ca...'

Atlas ha comenzado el Guardianes 2021 con serias complicaciones. Dos derrotas en igual número de partidos y sin anotaciones hacen preocupar al equipo; sin embargo, Milton Caraglio aseguró que sabe a lo que se enfrenta en su segunda etapa como Rojinegro y que la plantilla busca salir lo antes posible de la situación.

"Es una situación complicada, me tocó pasarla en mi primera etapa con la institución, pero uno no tiene que bajar los brazos. Hay que seguir trabajando, no podemos cometer errores hay que tener alarmas por todos lados y entender que estamos en un momento complicado", declaró Caraglio para W Deportes.

"Es triste, pero tenemos que ser profesionales y poner la cara, sino yo me hubiera quedado en Cruz Azul tranquilo aunque no estuviera jugando nada, pero estoy muy contento, estoy tomando este desafío con mucha felicidad pero con la responsabilidad que merece y tratando de ayudar a mis compañeros porque la verdad es que sí está muy cabrón", reconoció.

"El grupo tiene muchas ganas de salir, tiene muchas expectativas. Tenemos que disfrutarlo para salir lo antes posible", comentó.

El atacante de los Zorros resaltó el compromiso que tiene todo el equipo con el entrenador, Diego Cocca.

"Es raro encontrar proyectos a largo plazo, pero (Diego Cocca) tiene todo nuestro apoyo. Es un gran entrenador y está haciendo lo máximo para revertir esta situación. Estamos con él a muerte".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: ANUNCIÓ LA SALIDA DE MANUEL BALDA CON RUMBO AL GUAYAQUIL CITY FC