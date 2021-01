Diego Cocca: 'Estamos avergonzados por la imagen del equipo'

El Atlas ha empezado el Torneo Guard1anes 2021 con el pie izquierdo y su técnico Diego Cocca, lo reconoció luego de haber perdido 1-0 con los Gallos Blancos. Incluso, aceptó que los dos partidos de inicio (ante Rayados y ahora Querétaro) eran de suma importancia para sumar en el cociente y terminaron perdiendo los dos.

"Muy dolido por lo hecho por el Atlas y por tener cero puntos de los 12 que estaban en juego. No tengo excusas, es muy poco lo que mostró mi equipo. Estamos avergonzados por la imagen del equipo; soy el principal responsable.

"Todos somos conscientes de lo importante de los dos partidos, nos preparamos en lo mental y en lo físico y la respuesta que hemos dado es muy poca, estamos muy dolidos y avergonzados por lo mostrado en la cancha en el primer partido, y en este se mejoró, pero encontraron un remate desde lejos y se llevaron la victoria", dijo el técnico, al término del partido ante Gallos Blancos.

En tanto, el timonel de los rojinegros, habló sobre el partido que perdieron ante Querétaro en el que reconoció que fueron incapaces de enderezar el rumbo y sacar un resultado positivo.

"No tuvimos una defensa sólida, hicimos un penal y ellos tuvieron chance. En el área rival tuvimos muy poco también, hay muy poco de construcción y muy poco de poder demostrar lo que se hizo en la pretemporada y tenemos que replantear muchísimas cosas porque así no va la situación. No es momento de hablar, estamos muy dolidos", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: QUERÉTARO RESCATÓ EL TRIUNFO EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS ANTE ATLAS